Serious Sam 4 verscheen in september 2020 voor de pc en kwam later naar de PlayStation 4 en Xbox One. Het ziet er nu echter naar uit dat de game ook naar de PlayStation 5 en Xbox Series X|S gaat komen, want deze titel is door de Duitse ratinginstantie USK van een rating voorzien.

De titel staat sinds 8 november in de database van de USK, maar tot op heden is er nog geen officiële aankondiging gedaan. Gezien titels die van een rating voorzien worden veelal daadwerkelijk verschijnen, lijkt de aankondiging van de current-gen versie slechts een kwestie van tijd.