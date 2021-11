De Xbox 360 stond aan de bakermat van een revolutionaire functie in gaming: het Achievements systeem. De console van Microsoft voegde een volledig nieuw aspect aan je games toe, door middel van deze virtuele medailles en dat is ook concurrerende platformen niet ontgaan. Zowel Steam als PlayStation introduceerden een soortgelijk systeem, maar het is vooral die laatste die een echte concurrent werd van de Xbox Achievements.

PlayStation scoorde namelijk populariteit dankzij hun Trophy systeem en dan vooral dankzij het introduceren van de zogenaamde ‘platinum Trophy’, die je krijgt wanneer je elke andere Trophy hebt behaald in een game. Mogelijks wil Xbox nu ook een soortgelijk systeem in hun games introduceren, want Jason Ronald van Xbox sprak hierover tijdens een recente podcast. Wanneer hem gevraagd werd of Xbox ook ‘platinum Achievements’ zou krijgen, zei hij het volgende:

“Nothing to announce today, but definitely top of mind for us as we look to the road ahead.”

Geen specifiek nieuws dus, maar het is wel leuk te weten dat deze functie er hoogst waarschijnlijk in de toekomst wel zal komen. Bekijk de volledige aflevering hieronder.