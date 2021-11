Microsoft viert het 20-jarige bestaan van de Xbox op verschillende manieren. Zo hebben ze toffe accessoires uitgebracht, blikten ze terug op de historie, werd er een documentaire aangekondigd en nog veel meer. Nu hebben ze ook een digitaal museum geopend, waarin je meer op een persoonlijke manier terug kunt blikken op de afgelopen 20 jaar.

Via deze website kun je inloggen en dan een bezoekje brengen aan het museum. Als je ingelogd bent geeft dat je bezoekje een meerwaarde, omdat er dan ook persoonlijke statistieken getoond worden wat een leuke extra is. Het advies is overigens wel om het museum op een pc te bezoeken, gezien je dan de beste ervaring hebt.

Het gaat trouwens om een interactief museum, waarin je echt rond kunt lopen en waar je ook anderen ziet. Op verschillende punten kun je vervolgens wat meer informatie opvragen, waardoor je als het ware per object meer toelichting krijgt. De ervaring is best leuk en de moeite waard, dus check het zeker even.