Volgende maand mogen we nog een grote game show verwachten en dat is natuurlijk The Game Awards. Tijdens deze show zullen er een hoop games aangekondigd worden. Daarnaast krijgen ook reeds aangekondigde titels weer nieuwe content en dus is het de moeite waard om het te bekijken.

Voordat het moment daar is, is er echter al het een en ander gelekt. Zo zijn er via de Xbox Store twee demo’s verschenen die onder het label ‘TGA21 Demo’ in de digitale winkel staan, waarvan we dus kunnen veronderstellen dat ze tijdens of na de show op 9 december beschikbaar gesteld worden.

Het gaat om Nobody Saves the World en Mind Scanners. Niet bekend met de games? Check dan hieronder de trailers.