De Xbox-afdeling is altijd bezig met het verbeteren van hun verschillende consoles. Er worden dan ook geregeld updates uitgebracht, die er voor zorgen dat de spelcomputers beter presteren of meer en/of verbeterde functies krijgen. Een van de dingen die hoog op de lijst is komen te staan, heeft met de video capture te maken.

Volgens director of program management, Jason Ronald, heeft Xbox veel feedback ontvangen dat er vraag is naar een verbetering van de kwaliteit van de video capture en het delen van de desbetreffende beelden. Hier werd al aan gewerkt, maar Ronald wil dat het nog veel beter wordt. Dit wordt dan ook één van de prioriteiten in 2022.

“But definitely, message heard, and like I said, it’s definitely an area that I wish were able to make more progress this year than we did but it will definitely be a priority for 2022.”