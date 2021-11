De ontwikkelaars achter DC Universe Online zijn bezig met een nieuw project en grappig genoeg werken ze nu aan iets gebaseerd op de grote concurrent van DC. Volgens een presentatie aan investeerders werkt ontwikkelaar Dimensional Ink Studios momenteel namelijk aan een Marvel MMO.

Deze titel dook ook al op in de gelekte GeForce Now informatie en daarmee is nog een titel van die lijst bevestigd. De game is overigens eerder al eens in ontwikkeling geweest, maar werd in 2018 geannuleerd vanwege financiële problemen. Die zijn nu blijkbaar van de baan, want het project is weer in leven.

Het zal overigens nog wel even duren vooraleer de game uitkomt, want het project staat genoteerd onder de categorie ‘lange termijn’, dus de kans is vrij klein dat de game volgend jaar al uitkomt. Maar bij nieuws lees je hier natuurlijk meer.