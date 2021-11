We weten al een tijdje dat er achter de schermen druk gesleuteld wordt aan een nieuwe BioShock game, al blijven details over de titel vooral uitblinken door hun schaarsheid. Nu is er een nieuwe website online gegaan, die wel érg duidelijk hint naar de franchise.

“There is always a lighthouse”, stelt de URL en de harten van duizenden BioShock fans beginnen meteen sneller te slaan. De website zelf bevat enkel het onderstaande screenshot van een sterrenhemel, wat mogelijk kan wijzen op de setting van de nieuwe game.

Veel valt hier echter niet uit af te leiden, al is het live gaan van de website zo vlak voor The Game Awards 2021 wel érg toevallig. Zou het kunnen dat er op 9 december een aankondiging volgt? Wij hopen alvast met hart en ziel dat het antwoord op die vraag ‘ja’ is.