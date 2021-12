Toen bekend werd gemaakt dat Kingdoms of Amalur: Reckoning een remaster zou krijgen, werd ook verteld dat er een nieuwe uitbreiding in de pijplijn zat. Het heeft even mogen duren, maar deze extra content zit er nu toch echt aan te komen.

In september eerder dit jaar lieten Kaiko en THQ Nordic weten dat de uitbreiding voor Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning – genaamd: Forsworn – bijna gereed was. Nu is bekend geworden dat de extra content op 14 december zal worden aangeboden.

In ‘Forsworn’ is Telogrus, de God van chaos, opgestaan om dood en verderf te zaaien. The Fateless One trekt er weer op uit om de wereld te redden. De nieuwe uitbreiding brengt onder andere nieuwe wapens, kerkers en vijanden met zich mee. Tevens zal er een nieuwe gameplay mechaniek worden geïntroduceerd.

Fatesworn zal worden aangeboden voor € 19,99. Als je de game nog niet hebt, kan je de Fates Edition aanschaffen voor € 54,99. Deze bevat het originele spel plus de nieuwe uitbreiding.