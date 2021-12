We weten intussen al even dat Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning een uitbreiding onder de naam ‘Fatesworn’ zou krijgen, maar eerder deze maand kregen we dan eindelijk het nieuws dat de uitbreiding een release in december krijgt. Het moment is nu eindelijk daar: Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning – Fatesworn is onder ons!

Om die release te vieren krijgen we uiteraard een launch trailer die ons heel wat gameplay en nieuwe features toont. De Fateless One neemt het ditmaal op tegen Telogrus, de ‘God of Chaos’, wat uiteraard een helse onderneming wordt. Je kan deze uitbreiding apart aanschaffen voor €19.99, of je koopt de Fate Edition van de game voor €54.99, wat je de basisgame én de uitbreiding geeft.

Bekijk de trailer hieronder.