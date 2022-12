Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning is inmiddels al sinds september 2020 verkrijgbaar en eind vorig jaar verscheen er een gratis uitbreiding voor de game. Nu een jaar later is de titel uit het niets opnieuw van een extra voorzien, namelijk een Arena modus.

Deze modus is via een update aan de game toegevoegd en hierin zullen spelers het in een arena op moeten nemen tegen golven van vijanden die bij elke golf sterker worden. Spelers die het overleven krijgen verschillende beloningen toegekend.

Hieronder een trailer die de Arena modus van Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning laat zien.