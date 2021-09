Het is nu bijna precies een jaar geleden sinds Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning het daglicht zag, maar hoe zit het toch met die Fatesworn DLC die toentertijd is aangekondigd? De ontwikkelaar van de remaster, Kaiko, laat via het officiële Twitterkanaal weten dat er geen reden tot paniek is, want de uitbreiding is nog steeds in productie en is zelfs bijna klaar.

Fatesworn is een compleet nieuwe DLC, die niet in de 2012 versie van de game zat en biedt spelers dus een nieuw avontuur in de wereld van Amalur. Kaiko en THQ Nordic zijn er nog niet klaar voor om de specifieke releasedatum van Fatesworn bekend te maken, maar we mogen wel al een klein beetje proeven van de sfeer door middel van een afbeelding van Gale Crossing, een belangrijke tussenstop op de teloorgegane Sativa Road handelsroute.

Fatesworn staat gepland voor 2021, maar mocht je hier nu niet op willen wachten en wil je snel weer in de wereld van Amalur springen, dan is het handig om te weten dat de PS5-versie van Kingdoms of Amalur Re:Reckoning afgelopen juni een 4K-resolutie upgrade heeft gekregen.