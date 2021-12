Microsoft heeft in de afgelopen maanden veelvuldig allerlei games ‘gratis’ beschikbaar gesteld via Xbox Free Play Days. De afgelopen twee weken was het even stil, maar de actie is nu weer terug. Zo heeft Microsoft weer drie games voor dit weekend aangekondigd.

Je kunt momenteel de onderstaande games downloaden en spelen, mits je een actief Xbox Live Gold of Xbox Game Pass Ultimate abonnement hebt:

RiMS Racing

Tom Clancy’s Rainbow Six Siege

Night Call

Alle drie de games zijn de komende dagen ook met korting verkrijgbaar. Mocht je een van de games aanschaffen, dan blijft je progressie behouden. Op het moment dat je hier wel oren naar hebt, maar geen actief abonnement hebt lopen, dan kan je hier bij KaartDirect.nl terecht.