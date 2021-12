Handheld gaming blijft een lastige markt. Zo was het vroeger in het westen met de Game Boy, Nintendo DS en PlayStation Portable booming. In het voorbije decennium hebben mobiele telefoons de markt echter overgenomen. Zo is de PlayStation Vita een flop te noemen en ook geniet het niet langer interesse vanuit Sony. Nintendo heeft met de Switch echter een gat in de markt gevonden en begin volgend jaar introduceert Valve de Steam Deck.

Bedrijven blijven dus – hoewel niet allemaal – geloven in handhelds en een nieuw gerucht wijst in de richting van Microsoft. Volgens WindowsCentral zou Microsoft aan het overwegen zijn om met een eigen platform te komen. Het bedrijf is naar zeggen van Jez Corden, redacteur bij de genoemde site, al enige tijd aan het experimenteren met prototypes. Dit zou dan een ‘Xbox Cloud Gaming Streaming handheld platform’ moeten worden.

Qualcomm heeft recent de G3x Gen 1 gaming platform aangekondigd, wat hun eerste stap zou zijn om deze markt te betreden. Het bedrijf is een samenwerking met Razer aangegaan om een Snapdragon G3x Handheld Development Kit te produceren. Deze kit ondersteunt/bevat een scherm, haptische feedback in de controllers, een touchscreen, 5G ondersteuning en een framerate tot 144fps. Met de specificaties zou de handheld in staat zijn om Android games te draaien, alsook volwaarde Triple-A titels te streamen.

En daarmee is het cirkeltje weer rond, want dit platform zou perfect geschikt kunnen zijn voor Xbox Cloud Gaming. Microsoft is hier al langer mee bezig en dit nieuwe platform zou in potentie precies aan de wensen kunnen voldoen. Nu klinkt het allemaal erg als speculatie, maar Corden heeft een bewezen track record van correcte inzichten en vroegtijdig gedeelde informatie. Desalniettemin is het afwachten of er echt wat uitkomt.