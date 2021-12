SEGA heeft een DLC-pack aangekondigd voor Virtua Fighter 5: Ultimate Showdown waarin gloednieuwe items en kostuums zitten, waardoor spelers hun karakters kunnen aankleden als hun favoriete Yakuza personage. In het Yakuza Series Collaboration Pack zal je kostuums vinden van Ichiban tot de Dragon of Dojima himself. Grote kans dat jouw favoriete Yakuza karakter erbij zit. Daarnaast zullen er ook 20 muziektracks uit de Yakuza serie worden toegevoegd samen met nog een aantal andere toevoegingen die je onderaan deze post kan lezen.

De Yakuza Series Collaboration Pack komt op 8 december uit voor Virtua Fighter 5: Ultimate Showdown op de PS4 en PS5. Als je alle PS+ games hebt toegevoegd aan je bibliotheek de afgelopen maanden, is er een grote kans dat je Virtua Fighter 5: Ultimate Showdown al hebt, het spel was namelijk onderdeel van PS Plus in juni. Je kan de trailer van de Yakuza Series Collaboration Pack hieronder bekijken.