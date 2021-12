Vorig jaar gingen de geruchten al rond over een nieuwe Resident Evil live action serie op Netflix. Nu krijgen we eindelijk een (korte) blik op de aankomende serie van Netflix, waarin we de welbekende zombiehond, Cerberus, te zien krijgen. Alhoewel Netflix dit op hun officiële Instagram kanaal had gepost, bleek dit om een foutje te gaan want de video werd al snel offline gehaald. Maar zoals we allemaal weten, eenmaal iets op het internet staat blijft het daar.

Dankzij snelle internetgebruikers kunnen we de teaser dus alsnog in volle glorie aanschouwen. Het is geen lange teaser, maar het laat in ieder geval het logo van de Resident Evil serie zien en belooft hopelijk ook snel meer nieuws.

FIRST LOOK TEASER Netflix’s Resident Evil – coming soon! pic.twitter.com/HLTh5YjfGP — What’s on Netflix (@whatonnetflix) December 3, 2021

Resident Evil: Welcome to Raccoon City, de nieuwe live action film van Resident Evil, is vanaf 20 januari 2022 te zien in de Nederlandse bioscopen, maar is al in diverse andere landen te bekijken. Helaas lijkt de film het niet heel goed te doen bij fans en critici, een lot dat erg lijkt op dat van de eerder dit jaar uitgebrachte CGI Resident Evil serie op Netflix, Resident Evil: Infinite Darkness.