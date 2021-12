We weten nog niet veel over de technische specificaties van PlayStation VR 2, behalve dat de headset waarschijnlijk een ingebouwde camera zal bevatten om zo accuraat de houding en locatie van de controllers te bepalen. Sony zit in ieder geval zeker niet stil, want tijdens hun interne Technology Day hebben ze een prototype onthuld die gebruikmaakt van micro-OLED displays met een resolutie van 4K per oog, een totale resolutie van maar liefst 8K dus.

In de onderstaande video laten ze zien hoe dit in de praktijk eruitziet en de beelden spreken boekdelen. We moeten natuurlijk wel benadrukken dat het hier gaat om een prototype en niet een commercieel product. Desalniettemin lijkt Sony met deze ontwikkelingen wel te hinten naar wat we van PlayStation VR 2 mogen verwachten.