We weten inmiddels dat Sony druk bezig is met een opvolger voor de toch wel succesvolle PlayStation VR. Mondjesmaat krijgen we steeds meer informatie binnen over de nieuwe headset, zoals nieuwe games en geruchten dat het apparaat tevens backwards compatible zal zijn.

Een officiële onthulling moet nog komen, maar in de tussentijd hebben we weer wat nieuws over de headset en met name diens controllers. Sony heeft namelijk begin dit jaar (maar wat pas sinds deze maand gepubliceerd is) een patent geregistreerd wat erop wijst dat de headset via een front-facing camera de locatie en houding van de controllers kan volgen.

Dit is vergelijkbaar met de originele PlayStation VR. Hoewel de camera daar niet op de headset aanwezig was, maar een losse accessoire was dat je in je PlayStation 4 moest hangen. Ditmaal lijkt de camera dus in de headset verwerkt te zitten, via speciale lichtjes op de controller moet het systeem de houding en locatie van controllers kunnen bepalen en dit in de game kunnen nabootsen.

‘The calculation of the position and posture of the input device 100 may be performed by the information processing device mounted on the HMD2. The calculation of the position and posture of the input device 100 may be performed by an information processing device mounted on the HMD2 or by an external information processing device (e.g., a game device separate from the HMD2 or a personal computer).’

Het patent bevat tevens verschillende afbeeldingen van een controller die erg veel lijkt op de door Sony onthulde PlayStation VR 2 controllers eerder dit jaar.