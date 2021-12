Na ruim een jaar exclusiviteit is eindelijk het hoge woord eruit: Final Fantasy VII Remake komt naar de pc, zo maakte men bekend tijdens The Game Awards. Het gaat hier om de Intergrade editie, dus de volledige game en de INTERmission uitbreiding van juni dit jaar.

Lang hoeven we overigens niet te wachten, want de game is vanaf 16 december – volgende week dus – al verkrijgbaar voor pc. Vooralsnog verschijnt de game alleen in de Epic Games Store, over een release op Steam heeft men nog niks bekendgemaakt.