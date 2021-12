Call of Duty: Vanguard verscheen afgelopen maand en hoewel de post-launch ondersteuning van die game nog maar net is begonnen, gaan er ook al diverse geruchten rond over het volgende deel in de serie. Call of Duty: Modern Warfare II zal vermoedelijk de titel van de volgende game zijn en begin vorige maand lekten mogelijk al diverse details over het spel uit. Nu is er weer een nieuw gerucht opgedoken.

Dit nieuwste gerucht komt van Tom Henderson, een insider die ook de eerder genoemde geruchten online plaatste en de laatste maanden een betrouwbare bron is gebleken. Henderson weet nu te melden dat Call of Duty: Modern Warfare II naar zowel de huidige als de vorige generatie consoles komt. Daarbij stelt hij ook dat het, zoals het er nu voor staat, de laatste Call of Duty-game wordt die ook voor de PlayStation 4 en Xbox One wordt uitgebracht.

Modern Warfare II (2022) is coming to both current-gen and past generation consoles. It's currently believed that this will be the last Call of Duty coming to past generation consoles, but it will ultimately depend on the console market conditions. pic.twitter.com/YTucmVCcqY — Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) December 10, 2021

Of het daadwerkelijk klopt, zullen we moeten afwachten. Het zal nog wel enkele maanden duren totdat Activision met een officiële aankondiging komt.