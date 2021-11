Call of Duty: Vanguard is nog niet uit of de geruchten rondom Call of Duty voor 2022 stapelen zich op. Nadat er eerder al het een en ander lekte, zijn er nu nog meer details online verschenen. Deze zijn afkomstig van bekend leaker Tom Henderson, die claimt nieuwe informatie van bronnen dichtbij het project te hebben ontvangen.

Zo zou er gewerkt worden aan een nieuwe map voor Call of Duty: Warzone, die in lijn ligt van Modern Warfare 2. Dit mag op zich geen verrassing zijn, gezien er met elk deel tot op heden een nieuwe map geïntroduceerd is. Het is alleen nog niet zeker of de nieuwe map de aanstaande Caldera map van Vanguard zal gaan vervangen.

De map in kwestie zou volgens Henderson diverse bekende punten bevatten, die overeenkomen met Modern Warfare 2 uit 2009. Denk dan aan segmenten met daarin klassieke maps zoals Favela, Afghan, Quarry, Terminal en Trailer Park. Die maps zouden uitgebreid worden en aan elkaar worden geknoopt om zo een grote Warzone map te vormen.

De nieuwe Warzone map zal echter voor meer doeleinden dan alleen Battle Royale gebruikt worden. Zo zou er ook aan een modus gewerkt worden waarin PvP en PvE elementen met elkaar gecombineerd worden. Dit zou resulteren in missies die op basis van verschillende opdrachten voltooid kunnen worden terwijl spelers het tegen AI aangestuurde vijanden moeten opnemen. Deze modus is al een paar jaar in ontwikkeling en zou de bekende Zombies modus moeten vervangen.

Daarnaast heeft Henderson ook de nodige informatie over de multiplayer. Zo zou de game het nodige aan content bevatten die aanvankelijk bedoeld was voor de remaster van de originele Modern Warfare 2. Die ontwikkeling is gestaakt en de content wordt overgeheveld naar het nieuwe deel. Denk dan aan bekende maps, wapens en meer. Toch zijn de details hieromtrent verder nog wat summier.

Als laatste deelt Henderson nog wat informatie over de singleplayer. Zo is het moraliteitssysteem inderdaad een van de nieuwe features, dat zal terugkeren in verschillende verhalende missies in de game. Hoewel Henderson suggereert dat de keuzes misschien niet zo cruciaal zijn als eerder aangegeven. De AI zou een flinke verbetering zien en ook zouden vijanden meer realistisch reageren op wonden en kogelschoten.

Aan de basis van deze nieuwe singleplayer ligt de eerste Modern Warfare uit 2019, dus Taks Force 141 zal weer terugkeren. Er zullen meerdere speelbare personages zijn en in plaats van met zwaar wapentuig als tanks en meer te werken, komen er nu militaire rubberboten en kleine helikopters in de game voor. Dat klinkt op zich wel logisch, want een eerder gerucht wees namelijk op een gevecht tegen Colombiaanse drugskartels.

Tom Henderson heeft zich bewezen als een goede bron van informatie, waardoor het bovenstaande allemaal erg geloofwaardig klinkt. Maar gezien nog niks officieel bevestigd is, is het advies natuurlijk om het met een korrel zout te nemen.