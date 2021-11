De Call of Duty trein lijkt bijna nooit stil te staan. Activision-Blizzard zet volop in op de uitbreiding van haar Call of Duty studio’s en het nieuws blijft maar binnenstromen. Zo konden wij in september al vertellen dat de volgende Call of Duty game waarschijnlijk Modern Warfare 2 zou zijn, en dit werd alleen maar versterkt door nog een gerucht afgelopen maand. Nu beginnen we ook wat concrete informatie te krijgen, zo zou Modern Warfare 2’s campagne naar verluidt een moraliteitssysteem bevatten.

Een moraliteitssysteem, we kennen het bijna allemaal wel al uit andere games zoals InFAMOUS, Fable, Red Dead Redemption 2 en nog veel meer. Nu zal dus, als de geruchten waar zijn, Call of Duty 2022 zich ook in dit rijtje mogen scharen. De speler zal een ‘moraal kompas’ hebben wat volgens de berichten vergelijkbaar is met dat van Red Dead Redemption 2, waardoor jouw acties grote gevolgen zullen hebben voor het verloop van het verhaal.

In Call of Duty 2022 zal je ook mensen hun ledematen zien verliezen. De ontwikkelaars lijken volop in te zetten op realisme en shock value, zo zullen tegenstanders hun wonden proberen te stelpen en zal jouw karakter ‘gepast reageren’ op extreme situaties.

Daarbij zal Modern Warfare 2 animaties toevoegen voor als jouw wapen weigert, en daarbijkomend de mogelijkeid om als gevolg hiervan verspilde munitie terug te krijgen