De Call of Duty-release van dit jaar – Call of Duty: Vanguard – is nog een kleine maand van ons verwijderd, maar geruchten over het deel dat volgend jaar moet verschijnen blijven maar komen. Zo lijkt Infinity Ward – de ontwikkelaar die deze week een nieuwe studio opende – verantwoordelijk te zijn voor Call of Duty 2022 en eerder werd al gesuggereerd dat het een vervolg op Call of Duty: Modern Warfare uit 2019 gaat zijn.

Nu is er een nieuw gerucht opgedoken dat hier perfect op aansluit. Tom Henderson, die de laatste maanden veel correcte informatie over onder andere Call of Duty: Vanguard en Battlefield 20242 lekte, heeft via Twitter namelijk gemeld dat ‘Call of Duty: Modern Warfare II’ de naam van de Call of Duty-game van 2022 gaat zijn. De website CharlieIntel liet daarop weten hetzelfde te hebben vernomen van bronnen, dus dit gerucht lijkt aannemelijk.

Daarmee zijn er opnieuw aanwijzingen dat Infinity Ward aan een vervolg op de Modern Warfare reboot van twee jaar geleden werkt. Dat er nu vermoedelijk Romeinse cijfers in de titel worden gebruikt is natuurlijk logisch, omdat Call of Duty: Modern Warfare 2 al eens is uitgebracht. Voorlopig moeten we het doen met deze geruchten, want Activision zal pas in de loop van volgend jaar met een officiële aankondiging komen.