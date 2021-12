The Order 1886 was meer een visuele showcase om te laten zien waar de PlayStation 4 toe in staat was, dan dat het een echte game was om zelf te spelen. De receptie was dan ook erg wisselvallig en een vervolg is er nooit van gekomen. Dat weerhoudt Sony er echter niet van om het handelsmerk van The Order 1886 in Noord-Amerika opnieuw te registreren.

Natuurlijk gebeurt dat vaker door bedrijven om hun intellectuele eigendom veilig te stellen, echter ging vorig jaar reeds het gerucht dat The Order 1886 toch nog een vervolg krijgt. Uiteraard nemen we dat met een korreltje zout, maar wij zouden geen nee zeggen tegen een nieuw deel. De vraag is eerder wie de game gaat maken, want de oorspronkelijke ontwikkelaar Ready at Dawn is inmiddels door Facebook gekocht.