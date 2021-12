The Embracer Group heeft de laatste maanden flink wat ontwikkelaars aan zich verbonden en liet recent weten dat ze volgende jaar hier gewoon mee door zullen gaan. Het Zweedse bedrijf was echter nog niet klaar voor dit jaar, want er zijn wederom nieuwe aanwinsten gemeld.

Het moederbedrijf van onder andere Deep Silver en THQ Nordic, heeft nu Perfect World Entertainment en Dark Horse Media opgekocht. Perfect World Entertainment had Cryptic Studios onder zijn hoede, dus de ontwikkelaar van onder andere Star Trek Online en Neverwinter valt nu automatisch ook onder The Embracer Group.

Dark Horse Media heeft meer dan 300 IP’s in beheer, waaronder The Mask en Timecop. The Embracer Group wil met deze nieuwe aanwinst niet alleen voor games zorgen in deze franchises, maar deze ook eventueel in een game samenbrengen.

Het Zweedse bedrijf had in februari dit jaar al aangegeven meer dan 150 titels in ontwikkeling te hebben. Als zij zo doorgaan met het opkopen van bedrijven, dan moet je er niet raar van opkijken als dat aantal in februari 2022 met het dubbele is toegenomen.