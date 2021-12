Update: Microsoft heeft de line-up zojuist officieel aangekondigd en het onderstaande blijkt te kloppen.

Nadat gisteren de PlayStation Plus line-up voor januari al lekte, zijn nu ook de Xbox Live Games with Gold gelekt. Dit wederom via de Franse site Dealabs en dit is afkomstig van dezelfde persoon die eerder al tot vijfmaal toe de PlayStation Plus line-up wist te lekken. Met andere woorden, het is behoorlijk betrouwbaar.

De line-up voor januari bestaat uit vier titels en is als volgt:

Aground (Van 16 januari tot 15 februari)

NeuroVoider (Van 1 januari tot 31 januari)

Radiant Silvergun (Van 1 januari tot 15 januari)

Space Invaders Infinity Gene (Van 16 januari tot 31 januari)

Naar verwachting zal Microsoft volgende week de line-up officieel bekendmaken en zodra dat het geval is, laten we het weten. De bron is echter behoorlijk betrouwbaar, waardoor we er min of meer wel zeker van zijn dat de bovenstaande titels correct zijn.