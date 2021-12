Tegenwoordig lekken de PlayStation Plus games bijna maandelijks uit en dat is nu niet anders. Het is wederom de Franse site Dealabs, waarop de aankomende line-up gemeld wordt. De line-up is de afgelopen maanden meermaals via deze site gelekt en telkens bleek het correct te zijn.

Dit betekent niet dat de onderstaande titels definitief tot de line-up van januari behoren, maar Dealabs heeft inmiddels wel bewezen betrouwbaar te zijn. De verrassing is er dus vanaf, maar volgens het bericht op die site mogen we in januari DiRT 5, Deep Rock Galactic en Persona 5 Strikers verwachten.

De eerste game is voor de PlayStation 5, de tweede voor beide platformen en Persona 5 Strikers voor de PlayStation 4, hoewel die natuurlijk via backwards compatibility ook op de PS5 te spelen is. Als Deep Rock Galactic je niks zegt, is dat niet gek. Dit betreft namelijk een nieuwe release, waarvan hieronder een trailer.