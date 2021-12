In juli verscheen Neo: The World Ends With You en dat was een prima game, zoals je ook in onze review kunt lezen. Uit de rapporten van Square Enix blijkt echter dat de game niet heel goed verkocht heeft, maar dit betekent niet het einde van de franchise.

In gesprek met Nintendo Life, zegt producer Tomohiko Hirano dat er nog geen beslissing is genomen over de toekomst van de reeks en dat de support van fans Square Enix net dat juiste zetje in de rug kan geven. Er zijn nog genoeg verhalen om te vertellen, dus daar ligt het zeker niet aan, maar Square Enix zal blijkbaar ook niet zomaar groen licht geven.

“Frankly speaking, nothing has been decided in terms of a next installment. However, as a game based on an actual city, there are still many areas that we still haven’t been able to bring to life in the games, so a part of me wants to realize that in some way. If players convey their passion for the game to us, our company may decide to let us make a sequel!”

Draag je de franchise een warm hart toe? Dan weet je wat je te doen staat en laat je steun blijken, wellicht levert het wat op!