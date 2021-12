Het nieuwe jaar begint bijna, maar om 2021 goed af te sluiten heeft Rockstar Games op de valreep nog één laatste update voor GTA Online uitgebracht. Naast de gebruikelijke bonussen en kortingen is er ditmaal ook een nieuw voertuig aan de game toegevoegd.

Het gaat om de Mammoth Patriot Mil-Spec, die je in de bovenstaande afbeelding kunt aanschouwen. Dit voertuig, met een speciaal militair uiterlijk, is vanaf nu aan te schaffen bij Southern San Andreas Super Autos.

Zoals gezegd zijn er ook weer enkele tijdelijke bonussen geactiveerd. Zo krijg je momenteel twee keer zoveel GTA$ en RP als normaal in Special Cargo Sell Missions, VIP Work en Challenges. Datzelfde geldt ook voor twee andere modi: Tiny Racers en Resurrection. Verder loont het deze week om Security Contracts en Payphone Hits te voltooien, want ook dan krijg je extra beloningen toegekend.

Rockstar geeft ook nog wat feestelijke items weg aan spelers om het nieuwe jaar in stijl in te luiden. Iedereen die deze week speelt ontvangt de Blue Glow Shades en Party Glow Necklace. Ook krijgen alle spelers deze week een feestelijke ‘surprise care package’ met daarin onder meer kledingitems en wat explosieven.

In The Diamond Casino & Resort wordt de Vapid Slamtruck deze week aangeboden als hoofdprijs van de Lucky Wheel. Voor de beste coureurs van GTA Online is er ook een mooie kans: wanneer je in 8 verschillende LS Car Meet Series races in de top-4 eindigt, krijg je als beloning de Ocelot Ardent met een speciale livery.

Tot slot zijn er nog enkele kortingen geactiveerd, die we hieronder hebben opgesomd.