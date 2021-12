Mutan Insight, een dochteronderneming van MUTAN die onder meer mee heeft geholpen aan de ontwikkeling van Atelier, de Episode Ardyn DLC voor Final Fantasy XV en nog veel meer andere games, is op zoek naar nieuwe werknemers om mee te helpen aan de ontwikkeling van een aankomende ‘high-end’ remake van een RPG voor de PS5.

Veel informatie hebben we nog niet, los van de vacatures voor 3D motion designer, art director, background designer en 2D character designer. In de vacature wordt echter ook vermeld dat het spel ontwikkeld wordt in een engine ‘zoals bijvoorbeeld Unreal Engine 5’, wat mogelijk dus betekent dat het spel in Unreal Engine 5 wordt ontwikkeld.

Net zoals in het verleden zal Mutan Insight weer een andere hoofdontwikkelaar ondersteunen, in plaats van dat Mutan zelf de leiding heeft over de ontwikkeling. We zullen ongetwijfeld meer horen in de toekomst, maar wanneer weten we helaas niet. Aangezien het nog om vacatures gaat, zou het wel eens enkele jaren kunnen duren voordat we weten aan welke game Mutan Insight werkt.