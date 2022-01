Alan Wake was destijds in 2010 een goed succes te noemen en het is dan ook niet heel gek dat deze mysterieuze game afgelopen jaar in een nieuw jasje werd uitgebracht. Alan Wake Remastered verscheen in oktober 2021 en zo nu en dan wordt de game nog eens voorzien van wat updates. Deze nieuwe update richt zich op de Xbox Series X|S gebruikers en die kunnen nu nog meer genieten van de visuele kwaliteit.

Deze update brengt namelijk Auto HDR ondersteuning mee, waardoor de visuele kwaliteit uiteraard verhoogd zal worden. Zo zullen de kleuren beter worden weergeven en dat brengt onder andere een betere sfeer met zich mee. Verder zijn er nog wat andere kleine zaken aangepast, die voor andere platforms ook gelden zoals je hieronder kunt zien.