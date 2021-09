De schaduwrijke wereld van Alan Wake Remastered is bijna (opnieuw) onder ons en jullie weten wat dat betekent: een hoop trailers en gameplay om de hypetrein wat op vaart te brengen! Dankzij IGN krijgen we nu zeven minuten van deze remaster te zien, in zijn volle 4K-glorie.

Als je het origineel gespeeld zou hebben, zal je vast wel merken dat de game er een stuk scherper uitziet en ook de lichteffecten zijn een pak verbeterd. Eerder kregen we al een video die beide versies met elkaar vergeleek, dus bekijk die zeker ook eens als je geïnteresseerd zou zijn.

Alan Wake Remastered verschijnt op 5 oktober voor de PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S en pc. Bekijk de nieuwe video hieronder.