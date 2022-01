Sony organiseert mogelijk op vrij korte termijn weer een nieuw online showcase evenement. Althans, dat is het gerucht dat twee bekende insiders via Twitter hebben verspreid. Het gerucht is afkomstig van AccountNGT (die recentelijk onder meer Star Wars Eclipse vroegtijdig lekte) en Tom Henderson (die de laatste maanden veel juiste informatie over diverse games correct voorspelde).

In een antwoord op een vraag van een volger meldde AccountNGT dat er in het begin van dit jaar een PlayStation evenement zal plaatsvinden. Tom Henderson was nog wat specifieker. Volgens hem zou het evenement wel eens in februari georganiseerd kunnen worden. Het zou waarschijnlijk om een nieuwe State of Play uitzending gaan, maar volgens Henderson kan het vergeleken met eerdere uitzendingen een behoorlijk grootse editie worden.

Of de insiders het ook ditmaal weer bij het rechte eind hebben, dat zal de komende weken blijken.

It's coming, I will have a lot of information to deliver when it will be announced

The current rumor is that the next Sony event looks like it could be in February based on this month's media events and past PlayStation dates.

It'll probably be State of Play, but it has the potential to be a pretty big one IMO. pic.twitter.com/Si0QSY7PeZ

— Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) January 9, 2022