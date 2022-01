Ontwikkelaar NEKCOM Games en uitgever 2P Games hebben een nieuwe action RPG aangekondigd, waarin je in de schoenen stapt van een tienermeisje, Choko, dat terug tot leven is gebracht.

In Showa American Story heeft Japan het overgrote deel van de Verenigde Staten opgekocht, waarna een grote immigratiebeweging plaatsvond van Japanners naar Amerika, waardoor de Japanse cultuur een integraal deel werd van de samenleving. Na een mysterieus incident is de wereld echter totaal veranderd, zo zal de protagonist van Showa American Story wakker worden in een post-apocalyptische wereld gevuld met niet alleen overlevenden van het incident, maar ook monsters en zombies. Het is aan Choko om zich een weg door alle gevaren te vechten en antwoorden te krijgen op haar vragen.

Een releasedatum is nog niet bekendgemaakt, maar we weten wel dat we Showa American Story mogen verwachten op de PS4, PS5 en pc. Hieronder kan je de aankondigingstrailer bekijken.