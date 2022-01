Als er één PlayStation exclusieve franchise de voorbije jaren eerder stiefmoederlijk behandeld werd, dan was het wel Resistance. Best jammer, als je het ons vraagt. De games waren misschien niet allemaal absolute hoogvliegers, maar wisten wel een uiterst sfeervolle wereld neer te zetten, met enkele fantastische setpieces. De laatste titel – het matige Resistance: Burning Skies voor de PlayStation Vita – dateert alweer van 2012, waarna de franchise amper nog over de tong ging.

Toch leeft Resistance nog in het collectieve geheugen. Gisteren kon je hier lezen dat de regisseur van Days Gone graag een openwereldgame in het universum van Resistance gemaakt had. En nu begint ook oorspronkelijke ontwikkelaar Insomniac Games hun shootertrilogie te eren. Zo kregen we op eerste én tweede kerstdag feestelijke groetjes van de Chimera, en werden we ook op 6 januari getrakteerd op een fotogeniek plaatje. Een mens zou beginnen denken dat er meer achter zit.

Fans speculeren er alvast lustig op los. Misschien krijgen we eindelijk een remasterde versie van de trilogie? Hier en daar op het wereldwijde web wordt daar immers best luid om geroepen. Of misschien wil Sony de franchise op tijd afstoffen voor een VR-versie? De PlayStation VR2 staat immers voor de deur. Het klinkt allemaal een beetje te mooi om waar te zijn. Zeker als je in acht neemt dat Insomniac ook de voorbije jaren in de wintermaanden al eens melancholisch terugdacht aan Resistance…

We durven dit nieuws dan ook in te delen onder ‘wishful thinking’, al weet je uiteraard nooit. Wat ons betreft, is Resistance immers een franchise met nog heel wat benzine in de spreekwoordelijke tank.