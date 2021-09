Ach Resistance, een bijzondere franchise waar we al veels te lang niks meer van gehoord hebben. De laatste grote titel uit de reeks was Resistance 3, die gisteren 10 jaartjes oud is geworden. Via een bericht op Twitter denkt ontwikkelaar Insomniac Games terug aan de launch van de shooter. Daarna volgde er nog een spin-off op de PlayStation Vita: Resistance: Burning Skies.

We mogen echter nog een klein beetje hoop koesteren, want toevallig valt het 10-jarige jubileum van Resistance 3 voor Europa op 9 september, morgen dus. Zoals jullie misschien weten is er morgen nog een ander belangrijk evenement: de onlangs aangekondigde PlayStation Showcase. De kans is heel klein, gezien Insomniac Games hoogstwaarschijnlijk druk bezig is met de volgende Spider-Man, maar hoop doet leven.