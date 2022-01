Er is de laatste tijd heel wat te doen geweest rond Jeff Ross, de regisseur van Days Gone. Hij bekritiseerde Sony al eerder omdat ze Days Gone onterecht als een teleurstelling zien en nu heeft hij nog wat meer te vertellen over wat er achter de schermen zoal is gebeurd. Hij sprak hierover in een interview met David Jaffe.

Kennelijk zou hij, na de gefaalde pitch voor een Days Gone sequel, van Sony de vraag hebben gekregen welk IP hij onder handen zou willen nemen voor zijn volgende game. Hierop antwoordde Ross dat hij graag een openwereldgame had willen maken in de Resistance franchise, maar dit idee werd door Sony niet met open armen onthaald.

“The pitch I was making was [an] open world Resistance [and] would be f*cking rad. We have all these open world loops that we figured out and it almost wrote itself with Resistance. There were so many aspects of that property that kind of lent itself to open world gameplay.”

Sony bood in de plaats het Syphon Filter IP aan, maar Ross wees dit idee af, aangezien hij zelf ‘nul ideeën’ had om die franchise te rebooten. Bekijk het interview hieronder.