Jeff Ross, de regisseur van Days Gone, verliet in 2020 Bend Studio en heeft sindsdien kritische uitspraken gedaan over niet alleen de game, maar ook het geannuleerde vervolg. Nu Sony trots heeft laten weten dat Ghost of Tsushima inmiddels 8 miljoen keer is verkocht, kon Ross het niet laten om daar op Twitter zijn mening over te geven.

At the time I left Sony, Days Gone had been out for a year and a half (and a month), and sold over 8 million copies. It's since gone on to sell more, and then a million+ on Steam. Local studio management always made us feel like it was a big disappointment. #daysgone #PlayStation https://t.co/KMZr2pGe9r — Jeff Ross (@JakeRocket) January 5, 2022

Op het moment dat de regisseur bij Bend Studio vertrok, was Days Gone al ruim 8 miljoen keer verkocht. Sindsdien is de game uiteraard vaker verkocht, met zeker nog ruim een miljoen exemplaren van de pc-versie. Toch heeft Sony de ontwikkelaar altijd het gevoel gegeven dat de game een teleurstelling was, zeker gezien de ‘Metacritic score’ alles is voor Sony.