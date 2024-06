Sony Bend Studio kwam in 2019 met de game Days Gone, wat een meer dan prima avontuur was. Zeker na wat patches, omdat de performance aanvankelijk nog wat onstabiel was. Hoe dan ook, de game is door de jaren heen uitgegroeid tot een favoriet onder gamers en de vraag om een vervolg blijft bestaan.

De kans dat die er gaat komen is zeer klein, want naar verluidt heeft het management van Sony PlayStation niks met de titel en ook kritisch zou het origineel niet goed genoeg gescoord hebben. Desalniettemin blijven voormalige medewerkers het vuurtje aanwakkeren door met nieuwe informatie te komen en opmerkingen te plaatsen.

Ditmaal is het John Garvin, de schrijver van het origineel, die op X aangeeft dat je nooit nooit moet zeggen op de kans dat er een vervolg komt. Sterker nog, Days Gone was aanvankelijk bedoeld als trilogie en veel zaken waren ook al uitgewerkt.

“Dude, never say never… management at Sony could have a change of heart and bring me and @JakeRocket back into the fold to do a sequel … I’m not holding my breath … though I gotta say, I had a full outline for the sequel, and world map that expanded the game, all done.

I can’t speak for @JakeRocket but sure … as you all know, I wrote a cliffhanger into the ending of #daysgone with the full intention of there being a trilogy (NOT just a sequel) I talk about it here.

TBH I wasn’t there when DG2 got shot down … I worked in the sequel for weeks, I have a script, outline, map, concept art. After I was let go, I know @JakeRocket worked on a different pitch with a different writer / creative director … so tour have to ask him”