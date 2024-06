Hoewel Days Gone in kritisch opzicht niet de beste game is die ooit is voortgekomen uit de PlayStation studio’s, is de game wel erg geliefd en liefhebbers zien maar wat graag een vervolg verschijnen. De kans daarop is zo goed als nihil, wat eerder al wel is gebleken uit uitspraken van onder andere ex-werknemers.

De voormalig game director van Bend Studio, Jeff Ross, reageerde op X op een fanmade poster die is gepubliceerd met daarop tig helden uit verschillende games. De protagonist van Days Gone, Deacon St. John ontbreekt hier echter op. Hoewel het geen officieel beeld is, deed dit Ross wel opmerken dat Sony niet van plan is om een vervolg te maken.

Sterker nog, Ross geeft vervolgens aan dat de mensen in het hogere management van Sony PlayStation per definitie geen fan waren van de game, waaronder Hermen Hulst. Kortom, de laatste hoop op een vervolg kan in principe opgegeven worden.