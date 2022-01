Croteam en Timelock Studio, de ontwikkelaars van Serious Sam, hebben vandaag samen met uitgever Devolver Digital een nieuwe standalone Serious Sam 4 uitbreiding aangekondigd. Dit met een release later deze maand op 25 januari.

De standalone uitbreiding heet Serious Sam: Siberian Mayhem en ziet Sam Stone weer terugkeren met een nieuw avontuur in Rusland. In deze uitbreiding zullen spelers op zoek moeten gaan naar General Brand, met onderweg natuurlijk de nodige grote hordes monsters die staan te trappelen om neergeschoten te worden.

Serious Sam: Siberian Mayhem komt op 25 januari uit, vooralsnog exclusief voor pc. Hieronder kan je de aankondigingstrailer bekijken.