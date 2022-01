Toegankelijkheid in games is een punt dat, met goed recht, steeds meer aandacht krijgt. We hebben nu weer een nieuwtje afkomstig van YouTuber Akaki Kuumeri specifiek voor gebruikers van de DualSense controller. Kumeri heeft namelijk een adapter ontworpen en 3D geprint, waarmee je de PlayStation 5 DualSense controller gemakkelijker kan besturen met een enkele hand. De adapter kan ook eenvoudig vastgeklikt worden aan de controller, er zijn dus geen hevige modificaties nodig om het werkend te krijgen.

De adapter maakt het mogelijk om de linker analoge joystick te bewegen door de controller te bewegen op diverse ondergronden zoals je dij, knie of bijvoorbeeld een tafel. Deze uitvinding is geheid een uitkomst voor spelers die maar een hand kunnen gebruiken bij het gamen, het legt echter wel de vinger op de zere plek en roept de vraag op: waarom brengt Sony geen accessoires, zoals Microsofts Xbox Adaptive Controller, uit voor mensen met een handicap?

Los van het feit dat er nog een gebrek aan officiële hulpmiddelen is, is het fijn dat er mensen zijn die zich inzetten voor het toegankelijker maken van deze mooie hobby die we allemaal delen. Voor de volledige demonstratie kun je het best even de onderstaande video bekijken, waarin Kumeri zelf de adapter laat zien en de werking uitlegt.