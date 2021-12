Toegankelijkheid in games, het is een onderwerp dat eens in de zoveel tijd weer de kop op steekt. Zowel naar aanleiding van actuele discussies, alsook nieuwe releases. Zo is dat bijvoorbeeld vaak het geval bij de release van een nieuwe FromSoftware game, wanneer diverse spelers voor en tegen het toevoegen van moeilijkheidsopties zijn.

In een recent interview met Eurogamer liet Naughty Dog lead system designer Matthew Gallant zijn mening over de toegankelijkheidskwestie horen. Zo zegt hij dat het geen kwestie van het een of het ander is, maar dat toegankelijkheid en uitdaging in harmonie kunnen bestaan.

“Accessibility is orthogonal to difficulty. Providing a ‘very light’ difficulty option may remove barriers for some players, but others want to play on ‘grounded’ or with permadeath enabled. (Shout out to SightlessKombat!) Challenge and accessibility can coexist in harmony with the right design choices.”

Veel ontwikkelaars beginnen steeds meer te kijken naar wat er mogelijk is om gamen zo toegankelijk mogelijk te maken voor iedereen. Je zal misschien wel al gemerkt hebben dat vooral The Last of Us: Part II bomvol zit met verschillende opties, iets waar het een jaar eerder al meerdere awards mee heeft gewonnen.

Maar ook bijvoorbeeld Insomniac Games en Xbox werken hard aan het toegankelijk maken van games, zo consulteren zij verschillende gehandicapte gamers om een goed beeld te krijgen in wat zij nodig hebben. Ook Ubisoft doet daar tegenwoordig trouwens aan mee.

De recente ontwikkelingen in de toegankelijkheid van games zijn in mijn ogen een stap in de goede richting, maar veel gamers zijn hierdoor ook bang dat games te makkelijk worden. Wat volgens Gallant dus onterecht is, maar wat vind jij hiervan?