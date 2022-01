Vorige maand werd Sniper Elite 5 aangekondigd en er werden meteen al aardig wat details van de game vrijgegeven. Nu is er wat informatie bekend over één van de locaties die in het spel aanwezig zal zijn.

Sniper Elite 5 zal zich hoofdzakelijk in Frankrijk afspelen, maar je zal ook een eiland bezoeken dat is geïnspireerd door Guernsey. Dit hoort bij het Verenigd Koninkrijk, maar ligt dichterbij Frankrijk dan Engeland. Op dit eiland zijn er tot op de dag van vandaag nog veel restanten te zien van de Tweede Wereldoorlog.

Dat we dit weten is dankzij de Guernsey Press. De lokale krant merkte namelijk werknemers van Rebellion op, die foto’s en dergelijke maakten van het eiland en de vele gebouwen, bunkers en dergelijke uit de Tweede Wereldoorlog.