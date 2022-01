De volgende game uit de schuur van PlayStation ASIA’s China Hero Project komt eraan, In Nightmare heeft namelijk een releasedatum gekregen. In Nightmare is een top-down horrorgame ontwikkeld door Magic Fish Studio. In deze game speel je als een jongen die diep in slaap valt en geteisterd wordt door nachtmerries die tot leven zijn gekomen. Het lijkt er op dat er geen combat systeem is in In Nightmare, je zal dus vooral heel erg moeten uitkijken in deze verhaalgedreven horror game.

In Nightmare is niet de eerste game die voortkomt uit het China Hero Project initiatief. Het initiatief dat Sony heeft opgezet om vooral kleinere studio’s te helpen met het financieren van de ontwikkeling van games, heeft al een aantal games gecultiveerd. De game die het, het verst heeft geschopt hieruit is tot nu toe met verre afstand natuurlijk Genshin Impact. Maar ook Lost Soul Aside, de game die een aantal jaar geleden opeens met een video op YouTube verscheen, werd opgemerkt door Sony en is nu onderdeel van het China Hero Project, waardoor het eenmansteam kon worden uitgebreid.

Het zal leuk zijn om te zien wat voor andere games uit zullen komen vanuit het China Hero Project, maar laten we eerst genieten van In Nightmare, dat 29 maart uitkomt op de PS4 en PS5.