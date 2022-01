Makers van consoles zoals Xbox, Sony en Nintendo, zouden samen moeten werken om mensen op meerdere platformen tegelijk te kunnen verbannen en blokkeren, zo vindt Xbox baas Phil Spencer.

Het is niet de eerste keer dat Spencer vindt dat er meer samenwerking moet zijn tussen platformhouders, zo sprak hij een aantal jaar geleden al in faveure van cross-platform play tussen PlayStation, Xbox, Nintendo en pc. Dat Spencer zich weer uitspreekt en indirect oproept tot samenwerking is dus niet heel gek.

“Something I would love us to be able to do – this is a hard one as an industry – is when somebody gets banned in one of our networks, is there a way for us to ban them across other networks?”