Sony kondigde twee weken geleden de volgende generatie vr-headset van PlayStation aan, namelijk PlayStation VR2. Alhoewel velen hun blikken hier al op hebben gericht, betekent dit natuurlijk niet dat het over en uit is voor de originele PlayStation VR headset.

De releases voor PS VR zijn vrij schaars de afgelopen maanden, maar toch zijn er elke maand nog wel wat nieuwe games die uitkomen voor de virtual reality headset. Deze maand is een van die games Zenith: The Last City, een heuse Massively Multiplayer Online game. Het spel komt overigens niet alleen voor PlayStation VR uit, maar zal ook op pc te spelen zijn met een virtual reality headset.

Het spel word ontwikkeld door Ramen VR en komt deze maand al uit, op 27 januari welteverstaan. Spelers op de PlayStation zullen samen met pc-spelers kunnen spelen in de grote open wereld van Zenith. Nu vraag je je misschien af of Zenith F2P, B2P of P2P wordt. Zenith: The Last City zal een eenmalige aankoop van €29,99 zijn en voor dit bedrag zullen spelers kunnen genieten van meer dan 100 uur aan content volgens de ontwikkelaar. Verder zullen er wel microtransacties aanwezig zijn om de ontwikkeling van updates en uitbreidingen te kunnen financieren. Deze microtransacties zullen volgens Ramen VR alleen van cosmetische aard zijn, mensen zullen dus geen voordeel kunnen halen door geld uit te geven.

Bekijk hieronder de nieuwe trailer van Zenith: The Last City voor een glimp van de aankomende MMO.