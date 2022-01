Microsoft moet nog bekendmaken wat Xbox Game Pass en PC Game Pass gebruikers op korte termijn mogen verwachten, maar een afbeelding die te vroeg online is gezet op Xbox Wire geeft alvast een duidelijk overzicht. Zo mogen we binnenkort negen nieuwe titels verwachten en hieronder valt Rainbow Six Extraction, die natuurlijk donderdag uitkomt.

Verder weten we dat de Hitman collectie vanaf 20 januari ook beschikbaar is voor abonnees, maar wanneer de andere games worden toegevoegd is nog even afwachten. Gezien Rainbow Six Extraction in het lijstje staat is de verwachting dat de officiële aankondiging snel zal volgen met meer specifieke data qua release.

Zodra de aanvullende details bekend zijn, zullen we dit bericht updaten.