Ben je nog niet toegekomen om de Hitman-serie te spelen, dan is er wellicht een leuke bundel voor je op komst. IO Interactive zal de drie delen namelijk samen gaan aanbieden als Hitman Trilogy.

De bundel zal op 20 januari beschikbaar worden gesteld voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S en pc. Ben je in bezit van Xbox Game Pass, dan kan je de Hitman Trilogy direct op releasedatum downloaden zonder bij te hoeven betalen.

Op dezelfde datum zal ook ‘Year 2’ van start gaan voor Hitman III. Deze zal onder andere nieuwe modi en ‘elusive targets’ toevoegen. Hieronder valt tevens de introductie van ‘Hitman Freelancer’ wat een nieuwe singleplayer modus is die roguelike elementen, strategie planning en een customizable safehouse zal brengen.

Deze safehouse zal geïntroduceerd worden als nieuwe map en in tegenstelling tot andere maps, heb je hier de vrijheid om het naar eigen stijl in te richten. De opties nemen toe naarmate je meer voortgang boekt in de Freelance modus.

Wat nog meer op de planning staat kan je hieronder bekijken.