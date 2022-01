Ubisoft en Microsoft hebben vanavond bekendgemaakt dat Rainbow Six Extraction vanaf dag één beschikbaar zal zijn via PC en Xbox Game Pass. Dus gamers met een abonnement op een van deze twee services, of allebei, kunnen vanaf 20 januari gelijk met de game aan de slag. En dat komt goed uit, gezien het een coöperatieve shooter is die met drie man gespeeld moet worden.

Daarnaast heeft Ubisoft aangekondigd dat ze de intentie hebben om Ubisoft+ naar Xbox platformen te brengen. Dit is een lidmaatschapsservice, waarmee spelers tegen een betaling per maand alle Ubisoft games kunnen spelen zonder extra kosten te maken. Details daaromtrent zijn echter schaars op dit moment.

Rainbow Six Extraction verschijnt op 20 januari voor de Xbox Series X|S, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One en pc. Een Xbox of PC Game Pass abonnement kun je hier aanschaffen.