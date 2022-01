Sinds vorige week kunnen we aan de slag gaan met Rainbow Six Extraction, een spin-off van het populaire Rainbow Six Siege. Alhoewel de eerste reacties merendeels positief waren, was de game echter nog niet helemaal voltooid. Ubisoft beloofde immers dat er een Buddy Pass systeem op poten zou gezet worden, waardoor je twee vrienden kan uitnodigen om gedurende twee weken gratis mee te spelen. Deze Buddy Pass stond echter nog niet op punt bij de release, maar hier komt binnenkort verandering in.

Ubisoft kondigde nu aan dat de Buddy Pass vanaf morgen (27 januari) dan eindelijk beschikbaar zal zijn. Elk aangekocht exemplaar van de game komt met twee Buddy Passes, die je aan je vrienden kan uitdelen. De vooruitgang die gemaakt wordt tijdens deze gratis periode, wordt overigens overgezet als je beslist de game aan te schaffen.

